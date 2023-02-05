جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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zamalek-ismaily
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديPharco vs الزمالكالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي - سيري آهيلاس vs لاتسيوالزمالكالساحل العربيالساحل  vs العربيالقيصومة vs العينالقيصومةالعينجدة vs الشعلةجدةالشعلةفاركورايو فاييكانو vs ألميريارايو فاييكانوألميرياهيلاسلاتسيو

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي، كما سنتابع مباراة ألميريا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

بينما سنكون على موعد مع مباراة هامة للزمالك ضد فاركو ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، فيما يحل لاتسيو الذي يُصارع على المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال ضيفاً على هيلاس فيرونا ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 "6-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الساحل - العربي14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - العين14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - الشعلة19:05 مصر، 20:05 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري – الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فاركو - الزمالك19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - ألميريا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 21

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - لاتسيو19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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