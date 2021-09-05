جدول مباريات اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية وكأس قطر، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأت فترة التوقف الدولي، وتوقفت المسابقات المحلية، وتتنافس العديد من المنتخبات في الفترة الحالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أو البطولات القارية المختلفة.

وتتواصل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، يوم الإثنين في الجولة السادسة بمواجهات لمنتخبات كولومبيا وكذلك أوروجواي.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة للمونديال المقبل، وفيها يلعب منتخب الكاميرون أمام كوت ديفوار بينما تأجلت مباراة المغرب وغينيا بسبب محاولة الإنقلاب العسكري.

هذا بجانب مباريات الجولة الأولى من كأس قطر ومباراة بين الوكرة وأم صلال وأخرى بين الأهلي والشمال.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 سبتمبر "6-9-2021":

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة جيبوتي - النيجر 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube أوغندا - مالي 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube جنوب إفريقيا - غانا 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube كوت ديفوار - الكاميرون 20:00 مصر، 21:00 السعودية FIFATV Youtube

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - بوليفيا 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium باراجواي - كولومبيا 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بيرو - فنزويلا 03:00 مصر، 04:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس قطر أوريدو - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - أم صلال 18:10 قطر، 17:10 مصر قنوات الكأس الأهلي - الشمال 20:20 قطر، 19:10 مصر قنوات الكأس

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