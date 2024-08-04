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Egypt 2024 Summer OlympicsGetty Images
جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 حيث نتابع مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، والتي بالطبع ينتظرها الكثير في الوطن العربي، خاصة لوجود منتخبين عربيين في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي منتخب مصر بمنتخب فرنسا، بينما يواجه المغرب إسبانيا.

كما نتابع لقاء الزمالك وإنبي المؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، والتي نتابعها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 "05-08-2024"

الألعاب الأولمبية كرة القدم للرجال - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المغرب - إسبانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1جواد بدة
فرنسا - مصر22:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS HD 1علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - إنبي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي

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