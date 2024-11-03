تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي ،الإسباني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 "04-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الوصل - السد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC عصام الشوالي SSC 1 HD عبد العزيز السبر أبو ظبي الرياضية آسيا 1 محمد الشامسي الكأس 9 أحمد الطيب برسبوليس - الغرافة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 1 حسن العيدروس SSC Extra 2 HD فهد الدريبي الكأس 9 خليل البلوشي الأهلي - الشرطة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 2 علي سعيد الكعبي SSC Extra 1 HD عيسى الحربين حاتم بطيشة أبو ظبي الرياضية آسيا 2 أحمد الحامد الكأس 10 سمير اليعقوبي الهلال - استقلال طهران 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC عبد الله الغامدي SSC 1 HD مشاري القرني محمد حسين الكأس 9 خالد الحدي

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولهام - برينتفورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجندل - الطائي 15:30 السعودية، 14:30 مصر السعودية الرياضية 1 عبد العزيز الزيد الحزم - الزلفي 18:00 السعودية، 17:00 مصر السعودية الرياضية 3 سلطان الحربي جدة - العدالة 18:25 السعودية، 17:25 مصر السعودية الرياضية 1 أحمد المنتشري

الدوري الإيطالي - الجولة 11