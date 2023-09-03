جدول مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Lionel Messi Inter Miami MLS 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه لن تخلو من المتعة على الرغم من كونها مباريات قليلة نظراً لعدم وجود لقاءات ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 حيث يسافر عشاق ميسي بقلوبهم نحو الدوري الأمريكي لمتابعة مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس إف سي، بينما تنظر أعين البعض نحو جنوب القارة، وتحديداً في الأرجنتين، لمتابعة بوكا جونيورز في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني في لقائه أمام تيغري.

وللعرب نصيب من المتعة، حيث نتابع سوياً أكثر من مباراة مهمة ضمن كأس الاتحاد القطري، والتي من أهمها مباراة الغرافة وضد لوسيل، والسيلية ضد السد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 "04-09-2023"

الدوري الأمريكي MLS

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيلادلفيا يونيون - نيويورك ريد بولز02:30 مصر والسعوديةApple TV
لوس أنجلوس إف سي - إنتر ميامي05:00 مصر والسعوديةApple TV

كأس الاتحاد القطري

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الغرافة - لوسيل17:00 مصر والسعوديةالكأس الرياضية
السيلية - السد17:00 مصر والسعوديةالكأس الرياضية
الخور - الريان19:45 مصر والسعوديةالكأس الرياضية

كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوكا جونيورز - تيغري00:30 مصر والسعوديةالكويت الرياضية
راسينج كلوب - إستوديانتس لابلاتا02:30 مصر والسعوديةالكويت الرياضية

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