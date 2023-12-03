جدول مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Al IttihadGetty
دوري أبطال آسياالهلال v ناساجي مازاندارانالهلالناساجي مازاندارانمومباي سيتي v نوبهار نمنغنمومباي سيتينوبهار نمنغنالإتحاد v سباهانالإتحادسباهانالسد القطري v ناساف كارشيالسد القطريناساف كارشيالفيصلي v الشارقةالفيصليالشارقةالقوة الجوية v أولماليكالقوة الجويةأولماليكسيلتا فيغو v قادشسيلتا فيغوقادشالدوري الإسباني - لا ليجاالقيصومة v جدةالقيصومةجدةدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالقادسية v البكيريةالقادسيةالبكيريةتورينو v أتالانتاتورينوأتالانتاالدوري الإيطالي - سيري آسموحة v فاركوسموحةفاركوالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يستضيف فيها الاتحاد فريق سيباهان، بينما يلتقي الهلال بفريق ناساجي مازاندران.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها سيلتا فيجو وقادش، كذلك في الدوري الإيطالي ومباراة تورينو وأتالانتا ضمن الجولة الرابعة عشرة، بالإضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي والدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 "04-12-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
القوة الجوية - أجمك15:00 السعودية 16:00 الإماراتفهد عريشي
باسم الزير		SSC Sports 1 HD
beIN Sports AFC
الفيصلي - الشارقة19:00 السعودية 20:00 الإماراتمحمد الخامسي
أحمد عبدة		SSC Extra 2 HD
beIN Sports AFC 4
السد - ناساف19:00 السعودية 20:00 الإماراتعبد العزيز السبر
حسن العيدروس		SSC Extra 1 HD
beIN Sports AFC
مومباي سيتي - نافباخور19:00 السعودية 20:00 الإماراتعائد العصيمي
مضر اليوسف		SSC Extra 3 HD
beIN Sports AFC 3
الهلال - نساجي مازاندران19:00 السعودية 20:00 الإماراترؤوف خليف
أحمد البلوشي		SSC Sports 1 HD
beIN Sports AFC 1
الاتحاد - سباهان21:00 السعودية 22:00 الإماراتفهد العتيبي
عامر الخوذيري		SSC Extra 1 HD
beIN Sports AFC 2

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - قادش23:00 السعودية، 22:00 مصرأحمد عبدهbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
تورينو - أتالانتا22:45 السعودية، 21:45 مصرمحمد بشير أبوكبدةAD SPORTS Premium 1
STARZPLAY APP

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
القيصومة - جدة15:00 مصر، 14:00 السعوديةمحمد النعميالسعودية الرياضية 2
القادسية - البكيرية18:25 مصر، 17:25 السعوديةمحمد البخيتانالسعودية الرياضية 3

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
سموحة - فاركو20:00 مصر، 19:00 السعوديةمحمد الغياتيOnTime Sports 1

طالع الجدول بالكامل من هنا