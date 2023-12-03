جدول مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يستضيف فيها الاتحاد فريق سيباهان، بينما يلتقي الهلال بفريق ناساجي مازاندران.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها سيلتا فيجو وقادش، كذلك في الدوري الإيطالي ومباراة تورينو وأتالانتا ضمن الجولة الرابعة عشرة، بالإضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي والدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 "04-12-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة القوة الجوية - أجمك 15:00 السعودية 16:00 الإمارات فهد عريشي

باسم الزير SSC Sports 1 HD

beIN Sports AFC الفيصلي - الشارقة 19:00 السعودية 20:00 الإمارات محمد الخامسي

أحمد عبدة SSC Extra 2 HD

beIN Sports AFC 4 السد - ناساف 19:00 السعودية 20:00 الإمارات عبد العزيز السبر

حسن العيدروس SSC Extra 1 HD

beIN Sports AFC مومباي سيتي - نافباخور 19:00 السعودية 20:00 الإمارات عائد العصيمي

مضر اليوسف SSC Extra 3 HD

beIN Sports AFC 3 الهلال - نساجي مازاندران 19:00 السعودية 20:00 الإمارات رؤوف خليف

أحمد البلوشي SSC Sports 1 HD

beIN Sports AFC 1 الاتحاد - سباهان 21:00 السعودية 22:00 الإمارات فهد العتيبي

عامر الخوذيري SSC Extra 1 HD

beIN Sports AFC 2

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة سيلتا فيجو - قادش 23:00 السعودية، 22:00 مصر أحمد عبده beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة تورينو - أتالانتا 22:45 السعودية، 21:45 مصر محمد بشير أبوكبدة AD SPORTS Premium 1

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دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة القيصومة - جدة 15:00 مصر، 14:00 السعودية محمد النعمي السعودية الرياضية 2 القادسية - البكيرية 18:25 مصر، 17:25 السعودية محمد البخيتان السعودية الرياضية 3

الدوري المصري - الجولة 8