جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Michael Hilal SPL 2023-2024Getty Images
كأس خادم الحرمين الشريفينالدوري الإسباني - لا ليجاالهلال v الحزمالهلالالحزمدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالخليج v ضمكالخليجضمكالنجمة v الفيصليالدوري الإيطالي - سيري آالنجمةالفيصليغرناطة v فياريالغرناطةفياريالالعربي v العدالةالعربيالعدالةالدوري المصري الممتازالباطن v البكيريةالباطنالبكيريةلاتسيو v فيورنتينالاتسيوفيورنتيناإمبولي v أتالانتاإمبوليأتالانتاالداخلية v الإسماعيليالداخليةالإسماعيليالبنك الأهلي v فيوتشرالبنك الأهليفيوتشر

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي والإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 حيث دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي من أهمها مباراة الهلال ضد الحزم، كما سنتابع الجولة التاسعة من دوري يلو السعودي حيث مباراة الباطن ضد البكيرية والعربي ضد العدالة.

كما سنتابع مباراة وحيدة ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، حيث يلتقي فياريال بفريق غرناطة، بالإضافة إلى مباراة لاتسيو وفيورنتينا في الأسبوع العاشر من السيري آ، وفي الدوري المصري سنشاهد الداخلية في مواجهة الإسماعيلي، والبنك الأهلي ضد فيوتشر ضمن الأسبوع الخامس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 "30-10-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
النجمة - الفيصلي15:15 السعودية، 14:15 مصرمحمد الخامسيSSC Sports 1 HD
الخليج - ضمك17:45 السعودية، 16:45 مصرراشد الدوسريSSC Extra 1 HD
الهلال - الحزم21:00 السعودية، 20:00 مصرفارس عوض
محمد حسين		SSC Sports 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
غرناطة - فياريال22:00 مصر، 23:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 3

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الباطن - البكيرية15:10 السعودية، 14:10 مصرمحمد النعميالسعودية الرياضية 3
العربي - العدالة18:00 السعودية، 17:00 مصر-السعودية الرياضية 2

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إمبولي - أتالانتا19:30 مصر، 20:30 السعوديةخالد الغولAD SPORTS Premium 1
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لاتسيو - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةغازي العمريAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الداخلية - الإسماعيلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةمحمد عفيفيOnTime Sports 1
البنك الأهلي - فيوتشر19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد الكوالينيOnTime Sports 2

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