جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي والإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 حيث دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي من أهمها مباراة الهلال ضد الحزم، كما سنتابع الجولة التاسعة من دوري يلو السعودي حيث مباراة الباطن ضد البكيرية والعربي ضد العدالة.

كما سنتابع مباراة وحيدة ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، حيث يلتقي فياريال بفريق غرناطة، بالإضافة إلى مباراة لاتسيو وفيورنتينا في الأسبوع العاشر من السيري آ، وفي الدوري المصري سنشاهد الداخلية في مواجهة الإسماعيلي، والبنك الأهلي ضد فيوتشر ضمن الأسبوع الخامس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 "30-10-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة النجمة - الفيصلي 15:15 السعودية، 14:15 مصر محمد الخامسي SSC Sports 1 HD الخليج - ضمك 17:45 السعودية، 16:45 مصر راشد الدوسري SSC Extra 1 HD الهلال - الحزم 21:00 السعودية، 20:00 مصر فارس عوض

محمد حسين SSC Sports 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة غرناطة - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية جواد بدة beIN Sports HD 3

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الباطن - البكيرية 15:10 السعودية، 14:10 مصر محمد النعمي السعودية الرياضية 3 العربي - العدالة 18:00 السعودية، 17:00 مصر - السعودية الرياضية 2

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إمبولي - أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية خالد الغول AD SPORTS Premium 1

Starz Play App لاتسيو - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية غازي العمري AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري المصري - الجولة الخامسة