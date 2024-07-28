تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Hassan Altambakti Aleksandar Mitrovic Hilal 2024Getty
شاهد جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالأهليوديات الأنديةالهلالالهلال v كوموكوموالأهلي v سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراالمقاولون العرب v الزمالكالمقاولون العربالزمالك

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 حيث نتابع مباراتين مؤجلتين ضمن الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها الأهلي بفريق سيراميكا كليوباترا، بينما يتواجه الزمالك والمقاولون العرب.

وسيكون هناك لقاء ودي هام، حيث يواجه الهلال السعودي فريق كومو الإيطالي، ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024؟

اذا كنت تريد أن تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت في منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بأي مباراة لا تذاع في الشرق الأوسط يمكنك الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يوليو 2024 "29-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - سيراميكا كليوباترا21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
المقاولون العرب - الزمالك21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2مصطفى عفيفي

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - كومو13:00 مصر والسعوديةSTC Appراشد الدوسري

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان