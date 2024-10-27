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Al Ittihad v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 حيث نتابع دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يلتقي فيها الاتحاد والجندل، كما نتابع لقاء وحيد ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباريات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر شاهد VIP، وذلك على مستوى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة التالية

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جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 "28-10-2024"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرياض - الشباب17:50 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
SSC Extra 1 SD
الاتحاد - الجندل20:30 السعودية ومصرSSC 1 HDعيسى الحربين
SSC 1 SD
SSC 5 HDحاتم بطيشة
الوحدة - القادسية20:30 السعودية ومصرSSC Extra 2 HDسليمان الشريف
SSC Extra 2 SD

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوم - أحد15:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1عائد العصيمي
العدالة - النجمة17:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية-
البكيرية - الجندل17:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية-

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