جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يحل فيها الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على فريق أجمك، بينما يستضيف النصر فريق برسبوليس.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي والتي يلتقي فيها وولفرهامبتون وفولهام، كذلك في الدوري الإسباني حيث نشاهد مباراة جيرونا ضد أتلتيكو بيلباو ضمن الجولة الرابعة عشرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 "27-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 5

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ناساف - الفيصلي 17:00 السعودية 18:00 الإمارات فهد الدريبي

علي محمد علي SSC Extra 2 HD

beIN Sports AFC 2 HD الشارقة - السد 17:00 السعودية 18:00 الإمارات أحمد النفيسة

حسن العيدروس SSC Extra 1 HD

beIN Sports AFC 1 HD أجمك - الاتحاد 19:00 السعودية 20:00 الإمارات عيسى الحربين

أحمد البلوشي SSC1 HD

beIN Sports AFC HD الدحيل - الاستقلال 19:00 السعودية 20:00 الإمارات عائد العصيمي

حفيظ دراجي SSC Extra 3 HD

beIN Sports AFC 1 النصر - برسبوليس 21:00 السعودية 22:00 الإمارات رؤوف خليف

عصام الشوالي SSC Extra 1 HD

beIN Sports AFC سباهان - القوة الجوية 21:00 السعودية 22:00 الإمارات عبدالعزيز السبر

عامر الخوذيري SSC Extra 2 HD

beIN Sports AFC 2

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فولهام - وولفرهامبتون 23:00 السعودية، 22:00 مصر محمد بركات beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة جيرونا - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 22:00 مصر نوفل باشي beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13