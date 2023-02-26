جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Luka Romero LazioGetty Images
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالحزم vs هجرالحزمالدوري الإيطالي - سيري آهجرفياريال vs خيتافيلاتسيو vs سامبدورياالجبلين vs القيصومةالجبلينالقيصومةالدوري المصري الممتازالعين vs نجرانالعيننجرانفياريالخيتافيلاتسيوسامبدورياهيلاس vs فيورنتيناهيلاسفيورنتيناطلائع الجيش vs الاتحادطلائع الجيشالاتحاد السكندريغزل المحلة vs أسوانغزل المحلةأسوان

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نتابع اليوم سوياً المباريات القليلة التي تسبق ليالي الأبطال في الدوريات الكبرى كمباريات الدوري الإسباني والإيطالي، بالإاضافة إلى الدوريات السعودية والمصرية المنتظرة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023.

ونبدأ بدوري يلو السعودي حيث نتابع ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ23 من البطولة، والتي أبرزها مباراة الحزم الذي يُصارع على الصدارة في مواجهة هجر، كما سنكون على موعد مع الجولة الـ20 من الدوري المصري حيث يلتقي الاتحاد السكندري بطلائع الجيش.

وفي الدوري الإسباني سنكون اليوم على موعد مع مباراة وحيدة تجمع فياريال بخيتافي ضمن الجولة الـ23، بينما يحل سامبدوريا ضيفاً على لاتسيو ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 "27-2-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - هجر15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - القيصومة15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - نجران15:10 مصر، 16:10 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فياريال - خيتافي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - فيورنتينا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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لاتسيو - سامبدوريا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري – الجولة 20

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - أسوان15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1
طلائع الجيش - الاتحاد السكندري19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1
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