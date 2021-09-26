جدول مباريات اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
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تغلق الدوريات الأوروبية الكبرى جولاتها اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، وذلك استعدادًا للجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2021-22.
في الدوري الإنجليزي، يستضيف كريستال بالاس برايتون، وذلك في ختام الجولة السادسة.
أما في الدوري الإسباني، يواجه سيلتا فيجو غرناطة في ختام الجولة السابعة، فيما يستضيف فينيسيا تورينو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 سبتمبر "27-9-2021":
|الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة السادسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كريستال بالاس - برايتون
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Premium
|الدوري الإسباني - الجولة السابعة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو - غرناطة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الإيطالي - الجولة السادسة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|فينيسيا - تورينو
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|Lega Serie A YouTube