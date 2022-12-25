جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 والذي نحتفل فيه بعودة الدوري الإنجليزي حيث يخوض ليفربول مباراته الأولى في البريميرليج بعد إنتهاء كأس العالم أمام أستون فيلا، بينما يحل وست هام ضيفاً على أرسنال المتصدر والطامح لتحقيق اللقب هذا العام.

كما سنكون على موعد مع مباريات دوري روشن لنستكمل الجولة العاشرة التي ينتظرنا فيها المباراة الأكثر إثارة في الدوري السعودي وهي ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال والنصر حيث يسعى الموج الأزرق للحاق بالعالمي عبر بوابة الديربي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 "26-12-2022"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الرائد14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الفتح - الشباب14:30 مصر، 15:30 السعوديةشاهد VIP
الفيحاء - الطائي17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
الاتحاد - التعاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
النصر - الهلال19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرياض - أحد14:15 مصر، 15:15 السعوديةشاهد VIP
نجران - الساحل14:35 مصر، 15:35 السعوديةشاهد VIP
القادسية - الفيصلي16:30 مصر، 17:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 17

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برينتفورد - توتنهام هوتسبير14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN SPORTS
ساوثامبتون - برايتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS
ليستر سيتي - نيوكاسل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS
ايفرتون - وولفرهامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS
كريستال بالاس - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS
استون فيلا - ليفربول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS
أرسنال - وست هام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS
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