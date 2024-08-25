تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 حيث نتابع لقاء فياريال وسيلتا فيجو في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإسباني،.

كما نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، والتي يلتقي فيها الباطن والحزم، البكيرية والجبيل، والزلفي ضد النجمة، وفي الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس لقاءه أمام هيلاس فيرونا في ثاني جولات السيري آ.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية عبر قنوات beIN Sports أو عبر الإنترنت من خلال TOD TV أو beIN Connect.

يستثنى من ذلك مباريات الدروي الإيطالي التي تُذاع حصريًا عبر أبو ظبي الرياضية أو من خلال STARZ PLAY عبر الإنترنت.

وتنقل قنوات السعودية الرياضية مباريات دوري يلو.

أما بالنسبة للدوري الأمريكي فيمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple+.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024 "26-08-2024"

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - سيلتا فيجو 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الباطن - الحزم 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية 1 علي الربيع البكيرية - الجبيل 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية 2 خالد الدغيري الزلفي - النجمة 20:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية 3 فهد العنزي

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية