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Aissa Laidouni of TunisiaGetty Images
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

مباريات ودية 1القنوات الناقلةالسويد v ألبانياالسويدألبانياقبرص v صربياقبرصصربيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات ودية دولية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 حيث نتابع لقاء يجمع ألبانيا ضد السويد، وقبرص في مواجهة صربيا، بالإضافة إلى الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وفي كأس عاصمة مصر، البطولة الودية المقامة في العاصمة الجديدة، يخوض منتخب تونس مواجهة قوية أمام منتخب نيوزيلندا في مباراة ترتيب الثالث والرابع.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى المباريات الودية الأوروبية.

المباريات التالية

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى المباريات الآسيوية الهامة داخل السعودية.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 "25-03-2024"

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قبرص - صربيا20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 1نوفل باشي
الجبل الأسود - مقدونيا الشمالية20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات
السويد - ألبانيا21:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN Sports HD 2حسن العيدروس
تونس - نيوزيلندا23:00 السعودية، 22:00 مصرOnTime Sports 1-

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