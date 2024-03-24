جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات ودية دولية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 حيث نتابع لقاء يجمع ألبانيا ضد السويد، وقبرص في مواجهة صربيا، بالإضافة إلى الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وفي كأس عاصمة مصر، البطولة الودية المقامة في العاصمة الجديدة، يخوض منتخب تونس مواجهة قوية أمام منتخب نيوزيلندا في مباراة ترتيب الثالث والرابع.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى المباريات الودية الأوروبية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى المباريات الآسيوية الهامة داخل السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 مارس 2024 "25-03-2024"

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