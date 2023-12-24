جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية، خاصة في وجود بطولة السوبر المصري والدوريات المحلية لمصر والسعودية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 حيث نتابع مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث يخوض الأهلي الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، بينما يلتقي كلً من بيراميدز وفيوتشر.

بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الـ15 من دوري يلو السعودي، والتي ستكون أهمها مباراتي النجمة والقادسية، جدة والخلود، كما سنتابع الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز، ومواجهة الجونة وإنبي، ولقاء بلدية المحلة بالبنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 "25-12-2023"

كأس السوبر المصري 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فيوتشر - بيراميدز 15:00 مصر، 16:00 السعودية محمد الكواليني

بلال علام OnTime Sports 1

AD SPORTS 1 الأهلي - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية محمد عفيفي

عصام عبده OnTime Sports 1

AD SPORTS 1

دوري يلو السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة النجمة - القادسية 14:15 مصر، 15:15 السعودية خالد الدغيري السعودية الرياضية 1 الباطن - الجندل 14:15 مصر، 15:15 السعودية عبد العزيز الزيد السعودية الرياضية 2 هجر - الفيصلي 16:30 مصر، 17:30 السعودية محمد البخيتان السعودية الرياضية 2 جدة - الخلود 17:25 مصر، 18:25 السعودية أحمد المنتشري السعودية الرياضية 1

الدوري المصري - الجولة 10