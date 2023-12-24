جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية، خاصة في وجود بطولة السوبر المصري والدوريات المحلية لمصر والسعودية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 حيث نتابع مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث يخوض الأهلي الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، بينما يلتقي كلً من بيراميدز وفيوتشر.

بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الـ15 من دوري يلو السعودي، والتي ستكون أهمها مباراتي النجمة والقادسية، جدة والخلود، كما سنتابع الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز، ومواجهة الجونة وإنبي، ولقاء بلدية المحلة بالبنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 "25-12-2023"

كأس السوبر المصري 2023 - نصف النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فيوتشر - بيراميدز15:00 مصر، 16:00 السعوديةمحمد الكواليني
بلال علام		OnTime Sports 1
AD SPORTS 1
الأهلي - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد عفيفي
عصام عبده		OnTime Sports 1
AD SPORTS 1

دوري يلو السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
النجمة - القادسية14:15 مصر، 15:15 السعوديةخالد الدغيريالسعودية الرياضية 1
الباطن - الجندل14:15 مصر، 15:15 السعوديةعبد العزيز الزيدالسعودية الرياضية 2
هجر - الفيصلي16:30 مصر، 17:30 السعوديةمحمد البخيتانالسعودية الرياضية 2
جدة - الخلود17:25 مصر، 18:25 السعوديةأحمد المنتشريالسعودية الرياضية 1

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الجونة - إنبي16:00 مصر، 17:00 السعوديةأمير محروسOnTime Sports 2
بلدية المحلة - البنك الأهلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد الغياتيOnTime Sports 2

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