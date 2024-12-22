تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والحماسة في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة 17 من الدوري الإيطالي، والتي يحل فيها كومو ضيفاً على الإنتر، بينما يلتقي فيورنتينا وأودينيزي، كما نتابع ربع نهائي بطولة كأس مصرف أبو ظبي، والتي نشاهد فيها الوحدة في مواجهة الشارقة، وشباب الأهلي ضد النصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024؟

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جدول مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 "23-12-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فيورنتينا - أودينيزي 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام الإنتر - كومو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي - ربع النهائي