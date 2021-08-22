جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري المصري والقنوات الناقلة..

مازالت الساحرة المستديرة تسحر عيون وقلوب كل عشاقها حول العالم وتلتف أعناقهم بحثًا عن ما تقدمه بين جموح وشغف ودموع الهزيمة ونشوة الانتصار عام تلو الأخر لتلقي في قلوبهم سعادة لا تضاهى، ويرسم كل موسم ملامحه الخاصة التي لا تقل جاذبية عن ما قبله.

في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يستضيف وست هام يونايتد ليستر سيتي على ملعب لندن الأولمبي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني يستضيف خيتافي الذي افتتح الجولة الأولى له في الدوري بهزيمة من فالنسيا بهدف مقابل لاشئ مباراة أخرى قوية ضد فريق إشبيلية وتقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلتقي فريقي أوساسونا وسيلتا فيجو على ملعب أل سادار الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويفتتح ميلان أولى مبارياته في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا الذي يستضيف اللقاء على ملعب لويجي فيراريس الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستضيف ستاد سردينيا آرينا مباراة كالياري ضد سبيزيا الساعة 6:30 مساءً.

كما تنطلق اليوم مباريات الجولة 33 في الدوري المصري الممتاز، ويستضيف الإسماعيلي طلائع الجيش في ستاد الإسماعيلية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يستضيف وادي دجلة سيراميكا كليوباترا في ستاد السلام، وفي الساعة التاسعة مساءً يستضيف المصري نادي إنبي في ستاد الإسكندرية.

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والآن نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 أغسطس "23-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - ليستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - إشبيلية 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT المصري - إنبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

الدوري الإيطالي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - سبيزيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد سامبدوريا - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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