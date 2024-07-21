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Al Ahly Pyramids Egypt Cup Final 2022Al-Ahly Twitter / Pyramids Twitter
شاهد جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها بالطبع لقاء الأهلي وبيراميدز في صراع تحقيق اللقب، كما نتابع أيضاً مباراة الإسماعيلي والجونة، وفيوتشر في مواجهة سموحة.

وستكون هناك أكثر من لقاء ودي هام، أبرزها مواجهة الهلال السعودي والعربي القطري، الإنتر وبيرغوليتزي، وروما ضد كوشيتسا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 "22-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الإسماعيلي - الجونة17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف
فيوتشر - سموحة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
بيراميدز - الأهلي21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن
محمود أبو الركب

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - العربي19:00 مصر والسعوديةSTC Appعبد الله الحربي
الإنتر - بيرغوليتزي19:30 مصر والسعوديةلم يتم الإعلان-
كوشيتسا - روما20:30 مصر والسعوديةلم يتم الإعلان-

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