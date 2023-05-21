جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديالتعاون vs الطائيالدوري الإنجليزي الممتازالتعاونالطائينيوكاسل vs ليستر سيتيالدوري المصري الممتازالوحدة vs الخليجالداخلية vs الزمالكالوحدةالخليجالإتفاق vs الفتحالإتفاقالفتحضمك vs أبهاضمكأبهاالفيحاء vs الرائدالفيحاءالرائدنيوكاسلليستر سيتيالداخليةالزمالكالاتحاد السكندري vs المصري البورسعيديالاتحاد السكندريالمصري البورسعيديالمقاولون العرب vs طلائع الجيشالمقاولون العربطلائع الجيشإمبولي vs يوفنتوسإمبولييوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آروما vs ساليرنيتاناروماساليرنيتانا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق آخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 بمباريات دوري روشن السعودي، حيث سنتابع مباريات ضمن الجولة 28، والتي من أهمها مباراة الاتفاق ضد الفتح، ومباراة التعاون ضد الطائي.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي الذي على أعتاب الهبوط في الموسم القادم إذا لم يحالفه الحظ في الجولتين الأخيرتين.

بالإضافة إلى الأسبوع الـ29 من الدوري المصري، ومواجهة الزمالك ضد الداخلية، ولقاء الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي، كما سنتابع أيضاً مباريات ضمن الدوري الإيطالي، والتي يلتقي فيها روما بساليرنيتانا، ويوفنتوس في ضيافة إمبولي ضمن الجولة 36.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 مايو 2023 "22-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتفاق - الفتح19:00 السعودية ومصرSSC
ضمك - أبها19:00 السعودية ومصرSSC
الفيحاء - الرائد19:00 السعودية ومصرSSC
الوحدة - الخليج21:30 السعودية ومصرSSC
التعاون - الطائي21:30 السعودية ومصرSSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الايطالي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
روما - ساليرنيتانا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
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إمبولي - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري المصري - الجولة 29

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
716531 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
الداخلية - الزمالك21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
المقاولون العرب - طلائع الجيش21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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