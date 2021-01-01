جدول مباريات اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في جميع أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُختتم الجولة 25 بلقاء كريستال بالاس ضد برايتون.

وفي الدوري الإسباني، يحل إشبيلية ضيفًا على أوساسونا في ختام الجولة الـ24.

أما في إيطاليا، سيلعب اليوم حامل اللقب نادي يوفنتوس مباراة ضد كروتوني صاحب المركز الأخير والذي تمكن من التعادل مع اليوفي في لقاء الذهاب.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي، توجد قمة مشتعلة ونارية بين المتصدر نادي الشباب والأهلي صاحب المركز الثالث.

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وفي الدوري المصري الممتاز، يوجد لقاء وحيد يجمع بين سموحة والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 22 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22 فبراير "22-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - كريستال بالاس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - كروتوني 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري السعودي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الرائد 16:10 السعودية ، 15:10 مصر KSA Sports 1 HD الوحدة - التعاون 19:00 السعودية ، 18:00 مصر KSA Sports 2 HD الشباب - الأهلي 20:35 السعودية ، 19:35 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - المصري 19:30 مصر ، 20:30 السعودية أون تايم سبورت

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