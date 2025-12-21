جدول مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، حيث نستكمل الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، البطولة التي ينتظرها الكثير من محبي كرة القدم في إفريقيا والوطن العربي، والتي أبرزها لقاء مصر وزيمبابوي، بينما نتابع مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يحل فيها الهلال ضيفاً على الشارقة، والأهلي أمام الشرطة.

كما ينتظرنا مباراة وحيدة ضمن الدوري الإنجليزي بين فولهام ونوتينجهام فورست، وأيضاً مواجهة أتلتيك بيلباو وإسبانيول في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بين نابولي وبولونيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس أمم إفريقيا، الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس فرنسا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن مشاهدة كأس السوبر الإيطالي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 "22-12-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تراكتور - الدحيل 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري الكأس 5 أحمد الطيب الشارقة - الهلال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي الكأس 6 خالد الحدي الغرافة - الوحدة 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي الشرطة - الأهلي 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS 5 علي سعيد الكعبي الكأس 6 سمير اليعقوبي

كأس الأمم الإفريقية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مالي - زامبيا 16:00 مصر، 15:00 المغرب beIN Max 1 محمد بركات beIN Max 2 beIN Max 3 جنوب إفريقيا - أنجولا 19:00 مصر، 18:00 المغرب beIN Max 1 جواد بدة beIN Max 2 beIN Max 3 مصر - زيمبابوي 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN Max 1 علي محمد علي beIN Max 2 beIN Max 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فولهام - نوتينجهام فورست 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عبد الله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - إسبانيول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD نوفل باشي

كأس السوبر الإيطالي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نابولي - بولونيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات تطبيق ثمانية فارس عوض

كأس مصر - دور الـ 32