جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 حيث نتابع لقاء وحيد ضمن الدوري الإسباني، والذي يمجع إشبيلية ضد ريال مايوركا، كما نتابع الجولة 33 من الدوري الإيطالي والتي نشهد فيها مباراة من أقوى مباريات السيري آ، حيث ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر.

وفي الدوري المصري أيضاً نتابع الجولة 19 والتي من أهمها مواجهة الاتحاد والإسماعيلي، بالإضافة إلى متابعتنا للأسبوع 29 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري يلو السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 "22-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إشبيلية - ريال مايوركا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 3 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق روما - بولونيا 19:30 السعودية، 18:30 مصر AD Sports Premium 1

StarzPlay عصام عبده

محمد أبو كبده ميلان - الإنتر 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1

StarzPlay فارس عوض

خالد الغول

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العين - هجر 19:10 السعودية، 18:10 مصر السعودية الرياضية 1 هيثم طحطوح أحد - الصفا 19:25 السعودية، 18:25 مصر السعودية الرياضية 2 محمد النعمي الترجي - الباطن 20:45 السعودية، 19:45 مصر السعودية الرياضية 3 يوسف السلطان

الدوري المصري - الجولة 19