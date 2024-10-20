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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالعين v الهلالالقنوات الناقلةالعينالهلالالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالريان v الأهليالريانالأهليالدوري الإسباني – لا ليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الهلال والعين والأهلي ضد الريان.

كما نتابع مواجهة وحيدة في كلً من الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي، بالاضافة إلى مواجهات الجولة السابعة من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

المباريات التالية

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جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 "21-10-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
السد - برسبوليس19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS AFC حسن العيدروس
الكأس 9خالد الحدي
SSC Extra 3 HDفهد عريشي
الرابعة + 1محمد قيس
الشرطة - باختاكور19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS AFC 3أحمد البلوشي
الكأس 11سمير اليعقوبي
SSC Extra 2 HDفهد الدريبي
قناة الرابعة 1رؤوف خليف
العين - الهلال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS AFC 2عصام الشوالي
الكأس 10خليل البلوشي
SSC SPORTS 1 HDفهد العتيبي
مدحت شلبي
أبو ظبي الرياضية آسيا 1عامر عبدالله
الرابعة 2عباس الزركاني
الريان - الأهلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS AFC 1حفيظ دراجي
الكأس 9أحمد الطيب
SSC Extra 1 HDعبد الله الحربي
سعد يحيى
أبو ظبي الرياضية آسيا 2بلال علام
الرابعة + 2مناف الحميداوي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نوتنجهام فورست - كريستال بالاس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فالنسيا - لاس بالماس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هيلاس فيرونا - مونزا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده

طالع الجدول بالكامل من هنا

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