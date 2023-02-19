جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعود مرة آخرى لاستكمال مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للغرب الآسيوي، بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى التي نشاهدها اليوم الإثنين 20 فبراير 2023.

فبعد عودة الهلال السعودي صاحب الأداء المُشرف في كأس العالم للأندية، يخوض الزعيم مباراته في ثمن النهائي أمام شباب الأهلي دبي، وعلى الجانب الآخر يلتقي الفيصلي بفريق فولاد خوزستان.

بينما تنتظرنا مباريات الجولة 22 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها مباراة الأهلي ضد أحد، ومباراة الحزم ضد الخلود، وفي الدوري الإسباني يحل فالنسيا ضيفاً على خيتافي، بالإضافة إلى مباريات الجولة 19 من الدوري المصري حيث يلتقي إنبي بطلائع الجيش، والداخلية ضد الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 "20-2-2023"

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - فولاد خوزستان 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC1 HD الهلال - شباب الأهلي دبي 20:00 مصر، 2100 السعودية SSC1 HD

دوري يلو السعودي - الجولة الـ22

المباراة الموعد القناة الناقلة الخلود - الحزم 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية العروبة - العين 15:10 مصر، 16:10 السعودية السعودية الرياضية أحد - الأهلي 15:20 مصر، 16:20 السعودية السعودية الرياضية نجران - الرياض 17:50 مصر، 18:50 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 19