جدول مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023، والتي سنشاهد فيها ثلاث مباريات من الجولة الخامسة عشر من دوري يلو السعودي والتي أهمها مباراة الفيصلي المتصدر حتى الأن برصيد 27 نقطة أمام جدة، بينما يسعى الأخدود صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة لمواصلة اللحاق بالصدارة بمحاولتة الفوز على القيصومة في لقائهم اليوم.

ومن الكرة السعودية ننطلق إلى مو صلاح وفريقه ليفربول، حيث ستكون مباراته ضد برينتفورد هي المباراة الوحيدة المقامة اليوم 2 يناير في الدوري الإنجليزي، كما سنكون على موعد مع الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، والتي أبرزها هي قمة الأهلي ضد بيراميدز، بينما يحل الزمالك ضيفاً على أسوان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 يناير 2023 "2-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الأخدود14:15 مصر، 15:15 السعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - نجران15:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - جدة16:55 مصر، 17:55 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برينتفورد - ليفربول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports Premium 1

الدوري المصري - الجولة الـ11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - الزمالك14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD 2
الداخلية - المصري14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD 1
الاتحاد السكندري - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 2
الأهلي - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة الـ17

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ستراسبورج - تروا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
ليل - ريمس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
مونبيليه - مارسيليا20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
رين - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

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