جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع على الرغم من غياب بطولات الأندية نظراً لانتهاء الموسم في جميع الدوريات الكبري الأوروبية، ولكن النشاط الكروي لم ينتهي في ظل البطولات القارية الخاصة بالمنتخبات.
ونبدأ وننتهي في حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 عن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة هامة من ضمنها مباراة فرنسا ضد اليونان، إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية، سلوفينيا ضد الدنمارك، وتركيا في مواجهة ويلز.
كما سنتابع القليل من المباريات الودية الشيقة مثل مباراة الأرجنتين وإندوديسيا، ومباراة قطر ضد نيوزيلاندا، بالإضافة إلى مواجهة الأردن وجامايكا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 "19-6-2023"
التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الرابعة (دور المجموعات)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أوكرانيا- مالطا
|19:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|سويسرا - رومانيا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports XTRA 2
|تركيا - ويلز
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|إنجلترا - مقدونيا الشمالية
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|فرنسا - اليونان
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|سلوفينيا - الدانمارك
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD
مباريات دولية ودية - منتخبات
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|جامايكا - الأردن
|15:00 مصر والسعودية
|-
|إندونيسيا - الأرجنتين
|15:30 مصر والسعودية
|SSC HD
|قطر - نيوزيلاندا
|19:00 مصر والسعودية
|الكأس 1