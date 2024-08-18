تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 حيث نتابع لقاء وحيد في الدوري الإنجليزي بين ليستر سيتي وتوتنهام، ضمن الجولة الأولى من البطولة، كما نتابع مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي يستضيف يوفنتوس فريق كومو الصاعد حديثاً للسيري آ، ونتابع أيضاً مواجهات الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، بالاضافة إلى لقاءات كأس ألمانيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 "19-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليستر سيتي - توتنهام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بلد الوليد - إسبانيول 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 نوفل باشي فياريال - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة العدالة - البكيرية 18:50 مصر والسعودية SSC النجمة - الطائي 19:15 مصر والسعودية SSC جدة - الجندل 20:50 مصر والسعودية SSC

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليتشي - أتالانتا 19:30 مصر والسعودية STARZPLAY APP ليتشي - أتالانتا 21:45 مصر والسعودية STARZPLAY APP

كأس ألمانيا - الدور الأول