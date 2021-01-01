جدول مباريات اليوم الإثنين 18 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 18 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإيطالي والدوري المصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

الدوري الإنجليزي الممتاز تُستكمل فيه مباريات الجولة التاسعة عشر بمباراة آرسنال ضد نيوكاسل على ستاد الإمارات.

أيضًا في الدوري الإيطالي يوجد لقاء مُرتقب يجمع بين المتصدر ميلان وكالياري صاحب المركز الـ16.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري المصري الممتاز ، يحل إنبي ضيفًا على الاتحاد السكندري، كما يستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب، وكلا الناديين لم يقدموا الآداء المنتظر منهم ويحتلون مراكز متأخرة في جدول الترتيب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 18 يناير والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 يناير "18-1-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - إنبي 14:30 مصر، 15:30 السعودية On Time Sports غزل المحلة - مصر للمقاصة 14:30 مصر، 15:30 السعودية On Time Sports سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش 14:30 مصر، 15:30 السعودية On Time Sports الإسماعيلي - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sports

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