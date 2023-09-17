جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 حيث انطلاق دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يواجه فيها الهلال نافباخور نامانجان، بينما يلتقي الاتحاد السعودي بفريق أجمك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.
كما سنتابع بعض المباريات ضمن الدوريات الكبري مثل مباراة بيرنلي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجلزي، ومباراة غرناطة وجيرونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى إفتتاحية الموسم الجديد من المصري الممتاز، حيث يلتقي طلائع الجيش والبنك الأهلي.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 "18-09-2023"
دوري أبطال آسيا - الجولة 1
الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة
الدوري الإسباني - الجولة الخامسة
الدوري المصري - الجولة الأولى
دوري أبطال أفريقيا - الدور الثاني