جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى مباراة واحدة فقط بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة النصر السعودي ضد سيلتا فيجو الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتأتي المباراة ضمن إستعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد ولإختبار التدعيمات الجديدة في الفريق.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 "17-7-2023"
مباريات ودية - إستعدادات الأندية السعودية
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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو - النصر
|22:30 مصر والسعودية
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