تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات السعودية والمصرية، والبطولات الأوروبية الكبرى كالبطولات الإنجليزية والإسبانية.

shahid

ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 27، والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة من ضمنها مباراة الخليج ضد التعاون، ومباراة الفتح والعدالة.

كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 32 التي يواجه فيها جدة الفيصلي، ويلتقي فيها نجران والخلود، وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 36، والتي تجمع بين ليفربول في مواجهة ليستر سيتي.

ويحل رايو فاييكانو ضيفاً على ريال بيتيس ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري والتي يواجه فيها إنبي فريق الاتحاد السكندري، بينما يلتقي كل من المصري البورسعيدي بالداخلية ضمن مباريات الجولة 28.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 مايو 2023 "15-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ27

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - ضمك 19:00 مصر والسعودية شاهد VIP الباطن - الفيحاء 19:00 مصر والسعودية شاهد VIP الخليج - التعاون 19:00 مصر والسعودية شاهد VIP الفتح - العدالة 21:30 مصر والسعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة نجران - الخلود 19:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية جدة - الفيصلي 19:25 مصر والسعودية السعودية الرياضية هجر - الجبلين 20:20 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - ليفربول 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - رايو فاييكانو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري البورسعيدي - الداخلية 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 إنبي - الاتحاد السكندري 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1

Shahid