جدول مباريات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 في كأس أمم أوروبا "يورو 2020" وكوبا أمريكا 2021 وبقية البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل متعة كرة القدم، اليوم الإثنين إذ تستكمل مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2020، وتبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وفي بطولة اليورو، يلعب منتخب اسكتلندا مع التشيك، ويواجه منتخب بولندا نظيره سلوفاكيا، بينما تلعب إسبانيا مع السويد.

وفي بطولة كوبا أمريكا، يلعب المنتخب الأرجنتيني مع نظيره التشيلي، ويواجه منتخب باراجواي منتخب بوليفيا.

ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 يونيو"14-6-2021":

كأس أمم أوروبا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة اسكتلندا - التشيك 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 بولندا - سلوفاكيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 إسبانيا - السويد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - تشيلي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max باراجواي - بوليفيا 2:00 مصر، 3:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max

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