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France v Belgium: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.. كما تستمر منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 "14-10-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جورجيا - ألبانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1أحمد عبده
بلجيكا - فرنسا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2عصام الشوالي
إستونيا - السويد21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 7نوفل باشي
ألمانيا - هولندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
أيسلندا - تريكا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
توجو - الجزائر19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي

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