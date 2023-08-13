جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديأبها vs الهلالالدوري الإنجليزي الممتازأبهاالهلالالإتفاق vs النصرالدوري الإسباني - لا ليجاالإتفاقالنصرالرائد vs الإتحادالرائدالإتحادالشباب vs الأخدودالشبابالأخدودمانشستر يونايتد vs ولفرهامبتونمانشستر يونايتدولفرهامبتونأتليتكو مدريد vs غرناطةأتليتكو مدريدغرناطةقادش vs ديبورتيفو ألافيسقادشديبورتيفو ألافيس

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 حيث نتابع مسك ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها الاتحاد في مواجهة الرائد، الهلال أمام أبها، النصر أمام الاتفاق والشباب ضد الأخدود.

بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني والتي نشاهد فيها أتلتيكو مدريد ضد غرناطة، كما سنتابع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 "14-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الرائد - الاتحاد18:00 مصر والسعوديةحماد العنزيشاهد VIP
أبها - الهلال18:00 مصر والسعوديةعبد الله الحربيشاهد VIP
الاتفاق - النصر21:00 مصر والسعوديةمشاري القرنيشاهد VIP
الشباب - الأخدود21:00 مصر والسعوديةبلال علامشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون22:00 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
قادش - ديبورتيفو ألافيس20:30 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - غرناطة22:30 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 1

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