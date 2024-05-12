جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي على الرغم من قلة اللقاءات ولكنها ستكون ممتعة وهامة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 حيث نتابع لقاء برشلونة وريال سوسييداد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في محاولة الفريق الكتالوني اللحاق بجيرونا في المركز الثاني.

كما نتابع مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، والتي يحل فيها ليفربول ضيفاً على أستون فيلا بملعب فيلا بارك، ضمن الأسبوع السابع والثلاثين، بالإضافة إلى مواجهات الجولة 32 من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 "13-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - ليفربول 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برشلونة - ريال سوسييداد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 علي محمد علي

دوري يلو السعودي - الجولة 32