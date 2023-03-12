جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
نستعرض معكم اليوم أكثر من مباراة هامة ضمن أهم البطولات العربية والعالمية مثل البطولات السعودية والإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 بمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء في ربع نهائي البطولة، كما سنستكمل سوياً الجولة 25 من دوري يلو السعودي حيث يلتقي العربي ضد العروبة.
وفي الدوري الإسباني سنتابع مباراة وحيدة تجمع أتلتيكو مدريد ضد جيرونا ضمن مباريات الجولة الـ25، بينما يستضيف ميلان فريق ساليرنيتانا في الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 "13-3-2023"
كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي
دوري يلو السعودي - الجولة الـ25
الدوري الإسباني - الجولة 25
الدوري الإيطالي - الجولة 26
الدوري المصري – الجولة 21