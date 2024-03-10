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Nassr KSA AL Ain UAE 2024GOAL AR / Getty
مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةAl Nassr FC v Al-Ainالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولىChelsea v Newcastle UnitedAl Nassr FCAl-AinChelseaالدوري المصري الممتازNewcastle UnitedAlmeria v SevillaAlmeriaSevillaAl Ittihad Alexandria v Future FCAl Ittihad AlexandriaFuture FC

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 حيث نتابع لقاء هام في دوري أبطال آسيا، والتي يحل فيها العين الإماراتي ضيفاً على النصر السعودي في إياب ربع النهائي.

كما نتابع مباراة تشيلسي نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ومباراة وحيدة في لا ليجا، بالإضافة إلى الجولة 25 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 "04-03-2024"

دوري أبطال آسيا - إياب دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
النصر - العين23:00 الإمارات، 22:00 السعوديةbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 1		عصام الشوالي
مشاري القرني
محمد الشامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - نيوكاسل23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ألميريا - إشبيلية23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاتسيو - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarzPlayمحمد أبو كبده

دوري يلو السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجمة - هجر21:45 السعودية، 20:45 مصرالسعودية الرياضية
الجندل - العربي22:00 السعودية، 21:00 مصرالسعودية الرياضية
جدة - أحد22:00 السعودية، 21:00 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتحاد السكندري - فيوتشر21:30 مصر، 22:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد سيد عفيفي

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