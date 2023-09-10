جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Bruno Fernandes Portugal 2023Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب البرتغال ضد لوكسمبرج، والتي نتابعها في العاشرة إلا الربع مساءً بتعليق حسن العيدروس.

كما سنتابع مباراة ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يتواجه فيها منتخبي غينيا بيساو وسيراليون، كما سنتابع مباراة ودية تجمع فريق الزمالك المصري بفريق سيراميكا كليوباترا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 "11-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أرمينيا - كرواتيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
آيسلندا - االبوسنة والهرسك21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
سلوفاكيا - ليشتشتاين21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
البرتغال - لوكسمبرج21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
لاتفيا - ويلز21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غينيا بيساو - سيراليون19:00 مصر والسعودية-

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك - سيراميكا كليوباترا17:00 مصر والسعودية-

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