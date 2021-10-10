جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام التوقف الدولي، ولحسن الحظ أنها تمتلئ عن آخرها بالمباريات المثيرة والممتعة، إنه الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021.

البداية ستكون من مباريات تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين وأوروجواي وكذلك تشيلي وباراجواي.

وفي أوروبا هناك عدة مباريات بارزة في تصفيات كأس العالم أهمها مواجهة ألمانيا ومقدونيا وهولندا ضد جبل طارق.

أما في إفريقيا، فهناك مواجهة عربية خالصة بين ليبيا ومصر في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 "11-10-2021"

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة هولندا - جبل طارق 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مقدونيا الشمالية - ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 كرواتيا - سلوفاكيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - أوروجواي 1:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلي - باراجواي 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة الجابون - أنجولا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube ليبيا - مصر 21:00 مصر وليبيا، 22:00 السعودية ONTIME SPORT HD 1

تصفيات كأس العالم - آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة تايبيه - إندونيسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube

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