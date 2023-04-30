جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Everton Leicester But reprise de volée Youri TielemansGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه القليل من المباريات، ولكن كعادة كرة القدم ومتابعيها، فهم عاشقون لكرة القدم وفي القليل يكمن الكثير، خاصة في الرمق الأخير من المواسم الكروية، والتي قد تقلب مباراة صغيرة موازين فريق أخر، ما بين صدارة الدوري للهروب من الهبوط، للصعود للبطولات القارية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث سنكون على موعد مع مباراة وحيدة ضمن الجولة 34، والتي تجمع إيفرتون ضد ليستر سيتي، في صراع الفريقين للهروب من مراكز الهبوط.

كما سنكون على موعد مع الجولة 30 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة الحزم ضد الفيصلي، ولن ينتهي اليوم عند ذلك، فعشاق الدوري الإسباني لهم نصيب، حيث سيتابعون الأسبوع 32، والتي يخوض فيها إشبيلية مباراة هامة ضد جيرونا، بينما يحل أتلتيك بيلباو ضيفاً على ريال مايوركا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 "1-5-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نجران - القيصومة19:05 مصر، 19:05 السعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - الفيصلي19:20 مصر، 19:20 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - العروبة19:55 مصر، 19:55 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليستر سيتي - إيفرتون22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 32

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
468010 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو20:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
إشبيلية - جيرونا22:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

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