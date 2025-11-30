تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
tunisiaGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، حيث نتابع اليوم الجولة الإفتتاحية في البطولة التي ينتظرها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، وهي كأس العرب 2025، والتي تبدأ بلقاء مهم يجمع المنتخب التونسي في مواجهة سوريا، قبل أن يلتقي منتخبي قطر وفلسطين.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء وحيد بين رايو فاييكانو وفالنسيا، في ختام الجولة 14، كما نتابع لقاء وحيد أيضاً في الدوري الإيطالي، بالاضافة إلى مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي وأيضاً كأس العرب عبر منصة "شاشا".

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 "01-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تونس - سوريا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Xtra 1أحمد البلوشي
الكأس 1خالد الغول
سعود الحريري
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
أبو ظبي الرياضيةلم يتحدد بعد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
منصة شاشاعلي دراج
قطر - فلسطين18:45 السعودية، 19:45 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
الكأس 1خليل البلوشي
سمير اليعقوبي
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
منصة شاشافهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
رايو فاييكانو - فالنسيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعبد الله الغامدي

 الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بولونيا - كريمونيسي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYغازي العمري
STC TV

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
حرس الحدود - الإسماعيلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
طلائع الجيش - السكة الحديد19:30 مصر، 20:30 السعوديةON Sport 2طارق حسن

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برمنجهام - واتفورد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDباسم الزير

