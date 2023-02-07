جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Real Madrid Al Ahly Mundial de Clubes 2023@realmadrid/@AlAhly
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري بطل القرن الإفريقي في مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا والمصنف رقم 1 في العالم من حيث الألقاب والشعبية أيضاً، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما سنكون على موعد مع مباريات الأسبوع الـ20 من دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ولعشاق الدوري الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان على وجه الخصوص، فالبطل الباريسي سيخوض مواجهة هامة أمام مارسيليا، في حين يتواجه ليون وليل في نفس اليوم ضمن مباريات الدور الـ16 من كأس فرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 "8-2-2023"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - ريال مدريد21:00 مصر، 22:00 السعوديةالرياضية المغربية
SSC
TimeSports الأرضية

دوري يلو السعودي - الجولة الـ20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - الرياض15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - القادسية15:00 مصر، 16:00 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الجبلين15:10 مصر، 16:10 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 8 المؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس فرنسا - دور الـ16

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليون - ليل19:15 مصر، 20:15 السعوديةbeIN Sports HD 2
مارسيليا - باريس سان جيرمان22:10 مصر، 23:10 السعوديةbeIN Sports HD 2
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