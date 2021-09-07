جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا وبقية المسابقات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل مباريات فترة التوقف الدولي يوم الثامن من سبتمبر 2021، ويتوقع أن تشهد إثارة وندية معتادة كانت ملاحظة منذ بداية هذه الفترة في الأسبوع الماضي.

بشكل أساسي، سيكون التركيز على مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، عندما تلعب إسبانيا مع كوسوفو وآيسلندا أمام ألمانيا.

كما تلعب إيطاليا وليتوانيا، وبولندا وإنجلترا، وروسيا البيضاء تستضيف بلجيكا..

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر "8-9-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 قارة أوروبا - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة آيسلندا - ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports XTRA 1 كوسوفو - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports XTRA 2 بولندا - إنجلترا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيطاليا - ليتوانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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