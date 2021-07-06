جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 في كوبا أمريكا ويورو 2020 وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تتواصل متعة المباريات الأخيرة في البطولات القارية في مباريات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021.

البداية في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، حيث يلتقي منتخب كولومبيا مع منتخب الأرجنتين الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وفي نصف نهائي يورو 2020، يواجه منتخب إنجلترا منتخب الدنمارك في ستاد ويمبلي الساعة 9 مساءً.

تبدأ اليوم مباريات الأسبوع 26 من الدوري المغربي، حيث يستضيف يوسفية برشيد نهضة الزمامرة وأولمبيك آسفي شباب المحمدية والوداد سريع وادي زم.

وأخيرًا، تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات الشرق في دوري أبطال آسيا 2021، وسيلتقي جامبا أوساكا مع تامبينس روفرز وبوهانج ستيلرز مع ناجويا، كما يواجه جوهور دارول راشتابوري.

موعد مباريات يورو 2020 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 يوليو "7-7-2021":

كوبا أمريكا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة كولومبيا - الأرجنتين 03:00 مصر، 04:00 السعودية beIN Sports Max 5,6

يورو 2020 - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إنجلترا - الدنمارك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max 1,2

الدوري المغربي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة يوسفية برشيد - نهضة الزمامرة 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD أولمبيك آسفي - شباب المحمدية 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD الوداد - سريع وادي زم 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

دوري أبطال آسيا 2021 - المجموعات المباراة الموعد بوهانج ستيلرز - ناجويا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات جامبا أوساكا - تامبينيس روفرز 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات جوهور دارول - راتشابوري 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم