جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديكأس آسياAl Taee v Al IttihadAl Ittihadكأس أمم إفريقياIran v QatarAl TaeeIranQatarNigeria v South AfricaNigeriaSouth AfricaIvory Coast v DR CongoIvory CoastDR Congoأتلتيكو مدريد v Athletic Bilbaoأتلتيكو مدريدAthletic Bilbaoكأس ملك اسبانياAston Villa v ChelseaAston VillaChelseaكأس الاتحاد الانجليزيباريس سان جيرمان v Brestباريس سان جيرمانBrestكأس فرنسا 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 حيث عودة دوري روشن السعودي لنستكمل الجولة التاسعة عشرة بلقاء يجمع بين الاتحاد والطائي، كما نتابع مباراة مهمة في نصف نهائي كأس آسيا 2023 بين قطر وإيران.

وفي كأس أمم إفريقيا 2023 نتابع مباريات نصف النهائي، والتي يلتقي فيها كوت ديفوار بالكونغو الديمقراطية، بينما يتواجه كلً من نيجيريا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مواجهات أخرى في أكثر من بطولة مثل ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ومباريات دور الـ16 من كأس فرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 "07-02-2024"

دوري روشن - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الطائي - الاتحاد21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
SSC SPORT 5 HD		رؤوف خليف

كأس آسيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيران - قطر18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
Alkass EXTRA HD 1
SSC SPORT 1 HD
AD Sports Asia 1 HD		عصام الشوالي
خليل البلوشي
فهد العتيبي
حازم عبد السلام

كأس أمم إفريقيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيجيريا - جنوب أفريقيا19:00 مصر، 18:00 المغربbeIN AFCON 1محمد بركات
كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN AFCON 1علي محمد علي

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو22:30 مصر، 23:30 السعوديةSSC SPORT 1 HDعيسى الحربين

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أستون فيلا - تشيلسي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - البكيرية14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - النجمة15:10 مصر، 16:10 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس فرنسا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليون - ليل19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS HD 4نوفل باشي
باريس سانت جيرمان - بريست22:10 مصر، 23:10 السعوديةbeIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساربروكن - بوروسيا مونشنجلادباخ21:45 مصر، 22:45 السعوديةDubai Sports 2 HDأحمد الشحي

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