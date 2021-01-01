جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 في كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإسباني و دوري أبطال أفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

ينتظر عشااق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم العديد من المباريات القوية والممتعة اليوم الأربعاء.

البداية ستكون مع ديربي مانشستر، حيث يلتقي الريد ديفلز مع السيتي في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس الكاراباو).

بينما في الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفًا ثقيلا على أتلتيك بيلباو، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية.

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كما تنطلق مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي، ويلعب البوم لقاء ناري ومصيري يجمع بين ميلان متصدر الدوري بيوفنتوس حامل اللقب على السان سيرو، ويستضيف سامبدوريا إنتر ميلان على ملعب لويجي فيراريس.

وتنطلق مواجهات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي، ويخوض اليوم بوتشيتينو مباراته الأولى كمدرب لباريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان، كما يستضيف ليون نادي لانس.

وعلى الصعيد العربي والإفريقي، و بدوري أبطال أفريقيا يستضيف الهلال السوداني نادي أشانتي كوتوكو، ويلتقي الترجي التونسي بفريق أهلي بنغازي.

وفي كأس الكونفيدرالية يوجد لقاء مشتعل يجمع بين نادي المقاولون العرب و النجم الساحلي على الملعب الأوليمبي بسوسة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 يناير "6 -1-2021":

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 2 (مؤجل) المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الجولة - 16

القناة الناقلة الموعد المباراة beIN Sports HD 1 17:00 مصر، 16:00 السعودية سامبدوريا - إنتر ميلان beIN Sports HD 4 21:45 مصر، 22:45 السعودية

ميلان - يوفنتوس

دوري أبطال أفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال السوداني - أشانتي كوتوكو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD الترجي - الأهلي بنغازي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD

كأس الكونفيدرالية

المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD

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