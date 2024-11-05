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Barcelona v Bayern Munich - UEFA Champions League Quarter FinalGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةدوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةبرشلونةالنجم الأحمر بلجراد v برشلونةإنتر v آرسنالإنترآرسنالبايرن ميونخ v بنفيكابايرن ميونخبنفيكاالدوري الأوروبيالنجم الأحمر بلجرادباريس سان جيرمان v أتلتيكو مدريدباريس سان جيرمانأتلتيكو مدريدبيشكتاش v مالمو إف إفبيشكتاشمالمو إف إف

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 حيث نستكمل الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى الدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آوروبا، دوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 "06-11-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كلوب بروج - أستون فيلا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
شاختار - يانج بويز19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات
الإنتر - آرسنال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
بايرن ميونخ - بنفيكا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة
ريد ستار - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري
باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
شتوتجارت - أتالانتا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5علي محمد علي
فاينورد - سالزبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6أحمد فؤاد
سبارتا براج - بريست22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 8سمير اليعقوبي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوكوهاما - بوريرام يونايتد13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFCعامر الخوذيري
ستيلز - تايشان13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 1جواد بدة

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بشكتاش - مالمو17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 4محمد فوزي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ناساف - الحسين17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFC 2أحمد عبده
الكأس 10هيكل الصغير
الخالدية - القوة الجوية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 1باسم الزير
الكأس 12منتصر الأزهري
الكويت - شباب الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFCأحمد البلوشي
الكأس 9سمير اليعقوبي

دوري أبطال الخليج - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ظفار - دهوك17:00 السعودية، 18:00 الإماراتدبي الرياضية 1حسين الهنائي
الكأس 1أحمد المعمري
الكويت الرياضيةحامد كميل
أهلي صناع - النصر20:00 السعودية، 21:00 الإماراتدبي الرياضية 1عبد الله السعدي
الكأس 1مصطفى العلوان
الكويت الرياضيةحسين غريب

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