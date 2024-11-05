مالمو إف إف

بيشكتاش v مالمو إف إف

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 حيث نستكمل الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى الدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آوروبا، دوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 "06-11-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كلوب بروج - أستون فيلا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي شاختار - يانج بويز 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات الإنتر - آرسنال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي بايرن ميونخ - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة ريد ستار - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس شتوتجارت - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 علي محمد علي فاينورد - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 أحمد فؤاد سبارتا براج - بريست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 8 سمير اليعقوبي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوكوهاما - بوريرام يونايتد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC عامر الخوذيري ستيلز - تايشان 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 1 جواد بدة

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بشكتاش - مالمو 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 4 محمد فوزي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ناساف - الحسين 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC 2 أحمد عبده الكأس 10 هيكل الصغير الخالدية - القوة الجوية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 1 باسم الزير الكأس 12 منتصر الأزهري الكويت - شباب الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC أحمد البلوشي الكأس 9 سمير اليعقوبي

دوري أبطال الخليج - الجولة الثانية