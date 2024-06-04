جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة تونس وغينيا الاستوائية، ولقاء توجو وجنوب السودان.

كما نتابع مباريات ودية دولية والتي يتواجه فيها منتخب إسبانيا وأندورا، ولقاء فرنسا ولكسمبورج، بالاضافة إلى مباراة بلجيكا ومونتينجيرو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 "05-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ناميبيا - ليبيريا 19:00 مصر والسعودية SSC SPORTS - سيراليون - جيبوتي 19:00 مصر والسعودية SSC SPORTS - إفريقيا الوسطى - تشاد 19:00 مصر والسعودية SSC SPORTS - توجو - جنوب السودان 19:00 مصر والسعودية SSC SPORTS - تونس - غينيا الاستوائية 22:00 مصر والسعودية SSC SPORTS روؤف خليف

مباريات ودية دولية - منتخبات