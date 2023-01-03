جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، والتي نشهد فيها الكثير من المباريات والتي نبدأها بمباريات دوري يلو السعودي حيث سنشاهد الأهلي في مواجهته ضد الشعلة ضمن الجولة الخامسة عشر، كما تستمر الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي حيث سنتابع توتنهام هوتسبير حيث يحل ضفاً على كريستال بالاس.

وبعد إنتظار دام أكثر من شهر ونصف يعود الدوري الإيطالي من جديد، حيث ستلعب جميع الفرق الإيطالية اليوم 4 يناير ضمن الجولة السادسة عشر من البطولة.

كما سيكون لعشاق الكرة الإسبانية نصيب، حيث يلعب برشلونة اليوم ضد إنتر سيتي ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، كما سنشاهد أتلتيكو مدريد وإشبيلية في مبارياتهم بنفس البطولة ضد كلً من ريال أوفييدو وليناريس ديبورتيفو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 "4-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - الحزم 14:00 مصر، 15:00 السعودية السعودية الرياضية العين - العربي 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - الشعلة 17:30 مصر، 18:30 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - نوتينجهام فورست 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Xtra 1 ليدز يونايتد - وست هام يونايتد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Premium 3 كريستال بالاس - توتنهام هوتسبير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 أستون فيلا - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

الدوري الإيطالي - الجولة الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنتانا - ميلان 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 سبيزيا - أتالانتا 15:30 مصر، 16:30 السعودية Starz Play App ليتشي - لاتسيو 17:30 مصر، 18:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 روما - بولونيا 17:30 مصر، 18:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 كريمونيزي - يوفنتوس 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر ميلان - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة ليناريس ديبورتيفو - إشبيلية 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC EXTRA 2 HD ريال اوفييدو - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC EXTRA 1 HD إنتر سيتي - برشلونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC HD 1

الدوري المصري - الجولة الـ11