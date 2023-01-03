جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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الأهلي vs الشعلةالأهليالشعلةدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعين vs العربيالعينالعربيالساحل  vs الحزمالساحل الحزمكريستال بالاس vs توتنهامكريستال بالاستوتنهامالدوري الإنجليزي الممتازأستون فيلا vs ولفرهامبتونأستون فيلاولفرهامبتونليدز يونايتد vs وست هامليدز يونايتدوست هامساوثامبتون vs نوتينغهام فورستساوثهامبتوننوتنغهام فورستساليرنيتانا vs ميلانساليرنيتاناميلانالدوري الإيطالي - سيري آإنتر ميلان vs نابوليإنتر ميلاننابوليروما vs بولونيارومابولونياكريمونيزي vs يوفنتوسكريمونيزييوفنتوسليتشي vs لاتسيوليتشيلاتسيوسبيزيا vs أتالانتاسبيزياأتالانتاIntercity vs برشلونةIntercityبرشلونةكأس الملك الاسبانيريال أوفيدو vs أتليتكو مدريدريال أوفيدوأتليتكو مدريدليناريس ديبورتيفو vs إشبيليةليناريس ديبورتيفوإشبيليةPharco vs طلائع الجيشفاركوطلائع الجيشالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، والتي نشهد فيها الكثير من المباريات والتي نبدأها بمباريات دوري يلو السعودي حيث سنشاهد الأهلي في مواجهته ضد الشعلة ضمن الجولة الخامسة عشر، كما تستمر الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي حيث سنتابع توتنهام هوتسبير حيث يحل ضفاً على كريستال بالاس.

وبعد إنتظار دام أكثر من شهر ونصف يعود الدوري الإيطالي من جديد، حيث ستلعب جميع الفرق الإيطالية اليوم 4 يناير ضمن الجولة السادسة عشر من البطولة.

كما سيكون لعشاق الكرة الإسبانية نصيب، حيث يلعب برشلونة اليوم ضد إنتر سيتي ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، كما سنشاهد أتلتيكو مدريد وإشبيلية في مبارياتهم بنفس البطولة ضد كلً من ريال أوفييدو وليناريس ديبورتيفو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 "4-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الساحل - الحزم14:00 مصر، 15:00 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - العربي14:45 مصر، 15:45 السعوديةالسعودية الرياضية
الأهلي - الشعلة17:30 مصر، 18:30 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة الـ19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساوثامبتون - نوتينجهام فورست21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 1
ليدز يونايتد - وست هام يونايتد21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Premium 3
كريستال بالاس - توتنهام هوتسبير22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Premium 1
أستون فيلا - وولفرهامبتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Premium 2

الدوري الإيطالي - الجولة الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنتانا - ميلان13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
سبيزيا - أتالانتا15:30 مصر، 16:30 السعوديةStarz Play App
ليتشي - لاتسيو17:30 مصر، 18:30 السعوديةAD SPORTS Premium 2
روما - بولونيا17:30 مصر، 18:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
كريمونيزي - يوفنتوس19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان - نابولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليناريس ديبورتيفو - إشبيلية20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC EXTRA 2 HD
ريال اوفييدو - أتلتيكو مدريد21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC EXTRA 1 HD
إنتر سيتي - برشلونة20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC HD 1

الدوري المصري - الجولة الـ11

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فاركو - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport 1

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